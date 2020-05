Heckenschütze: Kopfgeld um 20.000 € erhöht

Gar nicht glücklich sind die Beamten mit dem in der Öffentlichkeit verwendeten Synonym "Sniper". Das sind nämlich Heckenschützen, die mit militärischen Präzisionswaffen (Kaliber 12,7 Millimeter) und Spezialoptiken in der Lage sind, bis auf eine Entfernung von 1000 Metern und darüber Kopfschüsse zu landen. Der in Wien aktive Psychopath verwendet aber eine Luftdruckwaffe mit einem Kaliber von 4,5 Millimeter, die nur geringe Verletzungen hervorrufen kann. Die Einsatzschussweite, so ein Waffenexperte des Bundeskriminalamtes, liegt für diese Zwecke weit unter 50 Meter. Ein Autofenster oder herkömmliche Wohnungsfenster können auch nicht durchschlagen werden.



Eine tödliche Wirkung kann ein Luftdruck-Projektil nur in absoluten Extremfällen haben - etwa bei einem aufgesetzten Schuss am Auge.