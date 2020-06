Handel mit Potenzmitteln: Bewährungsstrafe

Die Angestellte einer Wiener Apotheke zog über Jahre hinweg unter dem Ladentisch einen illegalen Handel mit rezeptpflichtigen Wachstumshormonen und Potenzmitteln auf. Ihr Nachbar verkaufte die Hormonspritzen an Bekannte, die im Kraftsportbereich und in der Bodybuilder-Szene reüssieren wollten. Das Viagra will er verschenkt haben, erzählte der im Sanitär-Großhandel tätige 44-Jährige: „Das hab' ich meinen Installateuren gegeben. Die hat's g'freut.“ Mittwoch saß er gemeinsam mit der 30-jährigen Pharmazeutin wegen Untreue und Diebstahls auf der Anklagebank.