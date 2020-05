Halloween: Schaurig-schöne Partynacht

Wer in der Gruselnacht des Jahres um die Häuser ziehen möchte, hat in Wien jede Menge Möglichkeiten dazu:



Die extremste Halloween-Party in der Bundeshauptstadt findet wohl in der Ottakringer Brauerei statt. Das Metal-Gothic-Rock-Fest 666 Hell-o-Wien wartet auf über 2500 mit fünf riesigen Dancefloors und 25 internationalen Star-DJs auf. Free Welcome Drinks, Performances wie etwa eine Feuershow und ein Kostüm-Contest runden das Angebot ab.

Ab 21 Uhr in der Ottakringer Brauerei (16., Ottakringer Straße 91), Tickets: 15 € , www.ottakringer.at



"Süßes oder Saures?" heißt es auch im schicken Ost Klub. Hier führt akared durch eine Nacht voller musikalischer Überraschungen. Wer auf Rock, Alternative und Live-Musik in einer lässigen Location steht, ist hier genau richtig. Denn hier wird einem nicht nur die Deko den Atem rauben, sondern auch die Halloween-Getränkespecials, die dramatisch in Flammen aufgehen. Wer nicht kostümiert erscheint, kann sich um 1 € eine gruselige Maske kaufen.

Ab 21 Uhr im Ost Klub (4., Schwindgasse 1), Tickets: 5 € , Studenten: 3 €, www.ost-klub.at