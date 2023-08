Gruppe von Männern überfiel Frau am Donaukanal

Eine Frau wurde am Samstag am Donaukanal von einer Gruppe Männern überfallen und ausgeraubt, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Sonntag: Das Opfer war mit seinem Schwiegersohn auf der Freda-Meissner-Blau-Promenade spazieren, als sich die Verdächtigen näherten und die Handtasche wegreißen wollten.

Die Wienerin wehrte sich und kam dadurch zu Sturz, dabei verletzte sie sich leicht. Die Männer konnten mit der Handtasche flüchteten, das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, ist mit den Ermittlungen betraut.