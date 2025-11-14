Großeinsatz in Wien: Lauter Knall, plötzlich stürzte Gebäude ein
Der Einsturz eines leerstehenden, in Umbau befindlichen Gebäudes hat am Donnerstagabend in der Bellevuestraße in Wien-Döbling einen Großeinsatz der Einsatzorganisationen ausgelöst.
Bewohnerinnen und Bewohner hatten ein lautes Geräusch wahrgenommen und den Notruf gewählt.
Das Gebäude war mitsamt einer Stützkonstruktion aus Stahl hangabwärts in Richtung Straße gestürzt, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Feuerwehr.
Suche nach verschütteten Personen
Die Berufsfeuerwehr Wien erkundete die Baustelle und stellte fest, dass keine akut absturzgefährdeten Bereiche bestanden. Feuerwehrleute kontrollierten zudem die benachbarten Objekte und suchten den Schüttkegel nach möglicherweise verschütteten Personen ab.
Auch die Feuerwehr-Rettungshundestaffel war vor Ort im Einsatz.
Ein leer stehendes Gebäude auf einem Grundstück, das gerade umgebaut wurde, stürzte ein.
Spezialkräfte alarmiert
Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden zusätzliche Spezialkräfte alarmiert, darunter Höhenretter, das Drohnenteam der Berufsfeuerwehr, die Feuerwehr-Rettungshundestaffel sowie die Schallortungsgruppe des Katastrophenhilfsdienstes. Vertreter der zuständigen Baufirma konnten von der Polizei erreicht werden; zum Zeitpunkt des Einsturzes war niemand mehr auf der Baustelle.
Zwei Feuerwehr-Rettungshunde erkundeten den Schüttkegel, Hinweise auf verschüttete Personen fanden sich nicht. Die Berufsrettung Wien war mit mehreren Teams, darunter der Sonder-Einsatz-Gruppe, an Ort und Stelle. Verletzte gab es keine.
Kommentare