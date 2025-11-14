Großeinsatz in Wien: Lauter Knall, plötzlich stürzte Gebäude ein

Der Einsturz eines leerstehenden, in Umbau befindlichen Gebäudes hat am Donnerstagabend in der Bellevuestraße in Wien-Döbling einen Großeinsatz der Einsatzorganisationen ausgelöst.

Bewohnerinnen und Bewohner hatten ein lautes Geräusch wahrgenommen und den Notruf gewählt.

Das Gebäude war mitsamt einer Stützkonstruktion aus Stahl hangabwärts in Richtung Straße gestürzt, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Feuerwehr. Suche nach verschütteten Personen Die Berufsfeuerwehr Wien erkundete die Baustelle und stellte fest, dass keine akut absturzgefährdeten Bereiche bestanden. Feuerwehrleute kontrollierten zudem die benachbarten Objekte und suchten den Schüttkegel nach möglicherweise verschütteten Personen ab.

Auch die Feuerwehr-Rettungshundestaffel war vor Ort im Einsatz. Ein leer stehendes Gebäude auf einem Grundstück, das gerade umgebaut wurde, stürzte ein.