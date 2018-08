Großeinsatz an Alter Donau: Suche nach zwei Vermissten

In der Alten Donau in Wien sind am Donnerstagnachmittag zwei Burschen vermisst worden. Der 15- und der 19-Jährige waren nach ersten Erkenntnissen von einem gemieteten Boot aus ins Wasser gestiegen und untergegangen. Polizei, Feuerwehr und Berufsrettung stehen seit etwa 14.00 Uhr im Großeinsatz, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.