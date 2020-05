Große KURIER-Wahl: Philharmoniker- führt vor Opernball

Musikverein, Staatsoper oder doch die Hofburg: Bei der Wahl zum beliebtesten Wiener Ball liefern sich drei Großevents ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen: Der Philharmonikerball führt vor Opern- und Zuckerbäckerball. Tausende KURIER-Leser haben sich bereits an der großen Ball-Umfrage beteiligt. Bis Sonntag bleibt noch Zeit, die Stimme für seinen Lieblingsball abzugeben.

Eine Empfehlung für all jene, die eine bunte Alternative suchen: der Rosenball. DJ-Pult statt Bigband; schrille Outfits anstatt Frack und Smoking. Was vor 23 Jahren als Gegenveranstaltung zum Opernball in der Diskothek U4 begann, lockt mittlerweile so manche Stargäste von der Oper weg. DJ Christopher Just legt bereits zum fünften Jahr in Folge im Rosenkavalier-Saal im Palais Auersperg auf. „Hier kann ich Lieder spielen, die ich mir sonst eher verkneife“, sagt der Wiener, der normalerweise Electro-Musik spielt. „Selbst YMCA lege ich mit gutem Gewissen auf.“

Welcher ist Ihr Lieblingsball? Jetzt abstimmen und gewinnen!