Größtes Riesenrad der Welt in New York geplant

Das Wiener Riesenrad ist schon lange nicht mehr das größte seiner Art. Ein neues Projekt in New York würde das Wiener Wahrzeichen endgültig in den Schatten stellen. Mit einem Durchmesser von 600 Fuss (183 Meter) könnte das neue Mega-Rad im Stadtteil Staten Island den Vorgänger aus Wien (64 Meter Durchmesser) um beinahe das Dreifache übertreffen. Wie die Webseite SIlive.com berichtet, befindet sich die New York City Economic Development Corporation in Verhandlungen, die ein gigantisches Riesenrad nahe dem Ferry Terminal zum Resultat haben sollen.