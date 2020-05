Graffiti-Touristen zieht es nach Wien

Richard G. ist mit den Szeneausdrücken bestens vertraut: Graffiti, Scratchen, Tags. Besonders viel Arbeit verursacht ihm dabei das Scratchen: "Dabei werden die Fenster mit Schmirgelpapier zerkratzt oder mit Säure verätzt. Da kann man nur noch das Fenster austauschen", sagt der stämmige Mann, zuständig für die Abteilung Graffiti und Videoauswertung der Wiener Linien.



Seit mehr als zehn Jahren dokumentiert der "Graffiti-Jäger" Richard G. die Schäden durch illegale Graffitis an den Stationen und Zügen der Wiener Linien - über 50.000 Fotos beinhaltet seine Mappe. Besonders viele Bilder stammen dabei vom Bahnhof Wien-Heiligenstadt, der als Topspot der Sprayer gilt - und nicht nur für die Einheimischen.

"65 bis 70 Prozent der Sprayer, die nach Heiligenstadt kommen, sind Ausländer. Vor allem Deutsche und Osteuropäer, aber auch Leute aus Spanien und New York haben wir schon erwischt", sagt der Graffiti-Jäger.



Das Szene-Buch "International Topsprayers" des deutschen "Publikat"-Verlags bestätigt diesen Trend: "Wien-Heiligenstadt war in den vergangenen Jahren neben Bukarest, Mailand und Neapel einer der meistbesuchten Spots in Europa", heißt es dort. Das Hauptziel der Sprayer sind dabei die Züge, da sie die höchste Sichtbarkeit für die Graffitis garantieren. "Aber natürlich hinterlassen sie auch Kollateralschäden an den Gleisen und den Wänden", sagt Richard G.