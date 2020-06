"Graf Habsburg" stand bei Trödler

Der Graf Habsburg ist wieder da. Jene äußerst wertvolle Statue, die bereits im Mai aus dem Hotel Sacher gestohlen wurde. Das gesuchte Stück entdeckte ein Wiener Kleinkunsthändler in seinem Sortiment. Er lieferte es sofort bei der Polizei ab. Der Diebstahl geschah bereits in der Nacht auf den 7. Mai gegen 0 Uhr 15. Wie anhand von Bildern der Überwachungskamera rekonstruiert werden konnte, schlenderte zu diesem Zeitpunkt ein etwa 35- bis 40-jähriger Mann mit umgehängter Jacke durch den Eingangsbereich des Hotels. Als er das Hotel wieder verließ, zeigt sich auf einem Überwachungsfoto eine Ausbuchtung an der Jacke. Darunter befand sich offenbar die 40 x 35 x 20 Zentimeter große Statue. Sie soll einen Wert von 30.000 Euro haben. Eine Angestellte entdeckte kurze Zeit später den Diebstahl und verständigte die Polizei.