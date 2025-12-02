Gibt’s nur in Wien: den "Musikalischen Adventkalender"

17 Winter ist es her, als der Schreiber dieser Zeilen in einem Anflug von Midlife-Leichtsinn dem genialen Erfinder des Musikalischen Adventkalenders zugesagt hat, an den 23 aufeinanderfolgenden Abenden des Advents jeweils eine eigene Geschichte aus dem Bezirk vorzulesen. Gleich nach der Pause – vor Beginn des zweiten Musikacts. Die Winterreise durch das abendliche Wien war anstrengend und zugleich unvergesslich schön: 22 Kult(ur)stätten sowie 22 Doppelkonzerte später war der Pausenclown krank. (In Liesing sprang Richard Weihs für ihn ein.) Weihnachten verschlief er. 17 Winter später gibt es den Musikalischen Adventkalender immer noch. Erfinder Friedl Preisl, lange von der Stadt wenig ernst genommen, hat im Vorjahr die Intendanz an zwei jüngere Kolleginnen übergeben. Heuer gehen die Kulturmanagerin Lisa Reimitz und die Musikerin Franziska Hatz in ihren zweiten Advent mit einem vollen Terminkalender.

„Fian Willi“ „Legendär waren immer schon die Konzerte beim ,Birner‘“, erzählt Franziska Hatz bei einer Matinee mit dem KURIER im wienweit bekannten gleichnamigen Strandgasthaus an der Oberen Alten Donau. Nicht zuletzt wegen des in die Jahre gekommenen Wirtshauses am Eingang zu Floridsdorf: „So etwas findet man bei uns in der Südost-Steiermark schon lange nicht mehr. Solche Gaststätten wurden entweder geschlossen oder umfassend renoviert.“ Das Hommage-Konzert am 21. Dezember mit dem Titel „Fian Willi“ ist bereits seit Tagen ausverkauft, ebenso das eingeschobene Nachmittagskonzert. Der am 21. Dezember geborene Willi Resetarits hat bis zu seinem Tod im Jahr 2022 auf der gegenüberliegenden Seite der Alten Donau gewohnt, und ist auch immer gerne an seinem Geburtstag als Lokalmatador im Strandgasthaus aufgetreten.

Zu den Veranstaltungen, die viel Publikum anziehen sollten, zählt Akkordeonspielerin Franziska Hatz auch den Auftritt des Wienerlied-Duos „Die Strottern“ am 9. Dezember an einem weiteren originellen Ort, dem Schubert-Figurentheater in der Währinger Straße. Sie selbst hat öfters im Advent für den Vorgänger Friedl Preisl konzertiert, sie hat zuletzt auch hinter und vor der Bühne wertvolle Arbeit im Team des Intendanten geleistet.

Ihre Partnerin in der Leitung des Festivals hat sie – wann und wo auch sonst – im Advent im gar nicht kleinen Friedl-Preisl-Universum kennen- und schätzen gelernt. Lisa Reimitz hat dem Adventkalender behutsam neues Leben eingehaucht. Nicht jede Veranstaltung verspricht ein volles Haus, dafür den einen oder auch den anderen Kometen, der wie einst Ernst Molden oder „Der Nino aus Wien“ an einem Dezemberabend leuchtende Augen erzeugt.

Die Intendantin freut sich zum Beispiel auf den Auftritt des Schmusechors (sic!) am 7. Dezember in der Evangelischen Auferstehungskirche in der Lindengasse. Ebenso auf das kostenlos zugängliche „Sing Sing Sing Special“ am 20. Dezember an der stillgelegten Lkw- und Bus-Tankstelle im Stadterweiterungsviertel in spe, an der Norwestbahnstraße: „Das Konzert wird dort im Freien stattfinden. Alle, die kommen, können bei Punsch und Maroni gerne laut oder leise mitsingen.“ Für Lisa Reimitz, die in Linz aufgewachsen ist und 2008 zum Studium nach Wien kam (und blieb), war der Adventkalender eine gute Möglichkeit, um die vorerst fremde Stadt besser kennenzulernen. Sie vergisst auch nicht, dem Idealisten Preisl zu danken: „Der Friedl hat über die Jahre einen großen künstlerischen Schatz für uns alle aufgebaut.“ Ähnlich sieht das ihre Kollegin, Franziska Hatz: „Der Friedl hat vielen Musikern und Musikerinnen, auch mir, ein Sprungbrett für ihre Karriere geboten.“

Beim vormittäglichen Gespräch beim bzw. im „Birner“ stellen die beiden Intendantinnen auch den Vergleich zum Original, zum Adventkalender, an: „Schön ist an dem durch Wien führenden Festival auch, dass wir praktisch an jedem Abend ein Türchen öffnen dürfen. Und immer wieder spannend ist, auch für uns, was sich hinter dem Türchen verbirgt.“ Zwei Freundinnen von Franziska Hatz, beide sind Steirerinnen wie sie, kommen zum Musikalischen Adventkalender fast schon traditionell nach Wien. Eine erklärte das jüngst so: „Das ist praktisch. Ich muss mir nichts überlegen, alleine die Orte sind cool.“ Alte Wirtshäuser, unbekannte Kirchen, kleine Theater und Galerien, ein Grätzl-Zentrum in einem bekannten Margaretener Gemeindebau, wie vor 17 Jahren die Breitenseer Lichtspiele und der Heurige Hengl-Haselbrunner – ja, das ist alles „cool“.

