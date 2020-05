Getürmter Häftling raste durch Wien

Ein Raser, der der Polizei am Sonntag gegen 8.20 Uhr auf der Hütteldorfer Straße in Wien-Penzing ins Netz ging, entpuppte sich als flüchtiger Häftling. Der 27-jährige polnische Staatsbürger war mit dem Pkw seiner Lebensgefährtin mit mehr als 100 km/h unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife konnte den Schnellfahrer stoppen. Anstatt eines Führerscheins wies er sich mit einer fremden eCard aus. Ein Amtsarzt stellte später fest, dass der Mann im Drogenrausch war. Er wurde festgenommen.

Das war nicht die einzige Überraschung. Die Polizisten konnten eruieren, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er war aus der Justizanstalt St. Pölten geflohen.

Dort war der 27-Jährige wegen schweren Diebstahls und schweren Raubes seit 2007 in Haft und wegen einer psychischen Beeinträchtigung im Maßnahmenvollzug gesessen. „Seine „Entlassung“, erklärt Peter Prechtl, Leiter der Vollzugsdirektion, sei in „Sichtweite gewesen“. Der Mann habe sich tageweise in einer betreuten Wohnung befunden. Am 30. September hätte er in eine psychiatrischen Einrichtung zurückkehren müssen, unterließ dies aber. Prechtl: „Ein Restrisiko gibt es immer. Wichtig ist, dass niemandem etwas passiert ist.“