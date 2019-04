Getöteter Arzt-Sohn: Familie erfuhr aus den Medien von der Tat

Über den Wissensstand der heimischen Behörden gab es am Dienstag Unklarheiten. Die Wiener Polizei hatte bekannt gegeben, dass sie nicht in Ermittlungen involviert sei, sondern dass diese von ungarischen Behörden geführt werden, die in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft Wien stehen. Eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Jasz-Nagykun-Szolnok sagte der APA, dass die österreichische Behörde über das International Law Enforcement Cooperation Centre mit Dringlichkeit mit den nötigen Informationen ausgestattet worden war. Außerdem werde die Arbeit der ungarischen Polizei durch den österreichischen Verbindungsbeamten des Innenministeriums in Ungarn unterstützt. Auch dieser Attaché wurde von den Kollegen informiert, sagte Sprecherin Zita Szabo, die auch die "ausgezeichnete Zusammenarbeit" der Behörden betonte.

Mord war Streit vorausgegangen

Die 27-jährige Ungarin hatte gestanden, den Sohn einer international verzweigten Arztfamilie im Zuge eines Streits in Wien erstochen, zerstückelt und die Leiche in ihrer Heimat deponiert zu haben. In der Wohnung des 32-jährigen Tunesiers soll es am 24. Februar beim Frühstück zu einem heftigen Streit gekommen sein. Die 27-Jährige habe zu einem Küchenmesser gegriffen und zugestochen. Danach soll die Ungarin Kopf, Hände und Beine vom Rumpf des Opfers abgetrennt und in Koffern und per Mietwagen in ihre Heimat gebracht haben, wo sie sich ihrer Mutter anvertraute.

In Ungarn sollen die beiden Frauen die Leiche mit Säure übergossen haben. Der Plan, die Leichenteile damit aufzulösen, scheiterte und sie verpackten die teilweise zersetzte Leiche in mehrere Müllsäcke, die sie in einem Bewässerungskanal in Jaszalsoszentgyörgy, rund 350 Kilometer von Wien entfernt, entsorgten. Jugendliche entdeckten die Müllsäcke.