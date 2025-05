Gesundheitspolitik: Wie es mit dem Geisterspital am Rosenhügel weiter geht

Klack-Klack-Klack machte es in einer Tour: wenn Patienten rasch aus Krankentransporten gehievt wurden, die metallenen Gitter einrasteten und die Tragen in die Aufnahme rollten, dann schepperte es unentwegt.

Klack. Klack. Klack. „Sehr gut machen Sie das, Frau Huber!“ Schon von weit her hört man den Klang der Nordic-Walking-Schar, die ihre Runden durch das weitläufige Krankenhaus-Areal zieht. Kaum sind die ambitionierten Damen und Herren der Reha-Gruppe hinter dem Pavillon verschwunden, ist es wieder ganz ruhig. Fast gespenstisch still. Nur von weitem dröhnt die Stadt, ein paar Vöglein zwitschern, irgendwo in der Ferne läuft ein Rasenmäher. Dabei herrschte hier – am Hietzinger Rosenhügel – vor einiger Zeit noch hektische Betriebsamkeit.

Eine Aufnahme gibt es jetzt in den historischen Pavillons nicht mehr. Auch keinen Patientenverkehr, keine Stationen. Keine Schwestern und Ärzte. Niemand mehr, der klassisch versorgt wird. Dabei war das „Neurologische Zentrum Rosenhügel“ – nomen est omen – jahrzehntelang das Herz der österreichischen Nervenheilkunde. Der Rosenhügel stand synonym für Spitzenmedizin, Forschung und Therapie auf diesem Gebiet – von Schlaganfällen bis zu Epilepsie, von Muskelerkrankungen bis zu Multiple Sklerose. Name ist verschwunden Doch mittlerweile ist der Name „Rosenhügel“ auch komplett aus dem Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) getilgt: Nach der Angliederung ans Krankenhaus Hietzing anno 2006, der sukzessiven Zerschlagung und Übersiedlung des Hauses, erfolgte 2020 die finale Umbenennung in Klinik Hietzing, die den Standort Riedelgasse 5 mitbetreibt. Riedelgasse 5 statt Rosenhügel.

© Mayr Christian Der Zahn der Zeit nagt an den leer stehenden Pavillons.

Seither gibt es auf dem Areal zwar viel Platz, aber kaum noch Aufgaben für die städtische Gesundheitsversorgung. Einzig die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist im neueren Pavillon C verblieben, liefert aber aufgrund von Personalmangel beständig Negativschlagzeilen. Provisorisch untergebracht ist auch eine Grundversorgungseinrichtung für Ukraine-Flüchtlinge in Pavillon A, sowie die Heilstättenschule (eine Einrichtung für kranke Kinder) im ehemaligen Direktionsgebäude. Und sonst? Was passiert mit dem vielen Leerstand, an dem unverkennbar der Zahn der Zeit nagt (und der Putz bröckelt)? Wer nutzt das fast 20 Hektar große, teils bewalde Grünareal, das für die Genesung der Patienten geradezu prädestiniert war? Versteckt via Pförtnerhaus ist das Gelände ja öffentlich zugänglich.

© Mayr Christian Von der Kommission verlangt: Ein Dank dem edlen Stifter.

Überraschenderweise gibt es keinerlei Zukunftskonzepte der Stadt Wien: „Hinsichtlich einer langfristigen Nachnutzung ist derzeit seitens des Gesundheitsverbundes keine Verwendung der leer stehenden Pavillons geplant“, heißt es. Einzig die kriselnde Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo man den Fachärztemangel in den Griff bekommen will, möchte man „erneuern und erweitern“. Und zwar „bis 2039“. Reha-Zentren gescheitert Dass keine Eile geboten ist, hängt wohl auch mit der komplizierten Rechtskonstruktion zusammen – denn eigentlich gehört der Stadt das Areal gar nicht. Der Rosenhügel geht auf die „Nathaniel Freiherr von Rothschild’sche Stiftung für Nervenkranke“ von 1907 zurück, die später von den Nazis einkassiert wurde, aber dann per Rückstellungsvergleich an Wien ging. Und heute von der Sozialabteilung MA 40 verwaltet wird, nachdem zuletzt ein jahrelanger Rechtsstreit tobte (siehe Info-Kasten). „Mögliche künftige Nutzungen liegen in der Verantwortung der Stiftungsverwaltung“, erklärt daher der Wigev.

Fakten Nervenheilanstalt Die Nervenheilanstalt Rosenhügel beruht auf einer Stiftung von Nathaniel Freiherr von Rothschild aus dem Jahr 1907. Bestimmt wurde, dass ein Kapital von 20 Millionen Kronen für Bau und Betrieb aufgewendet werden soll. Rosenhügel Als Bauplatz wurde ein Grundstück auf dem Rosenhügel ausgewählt, der sich damals außerhalb Wiens in Mauer befand. Die ersten Patienten wurden 1914 versorgt. Ursprünglich ging es darum, mittellose Nervenleidende (aber keine Geisteskranken) zu behandeln. 300 Betten gab es im Ersten Weltkrieg, als auch Verwundete versorgt werden mussten. Rechtsstreit 2019 ging ein Rothschild-Nachfahre rechtlich gegen die Stadt Wien vor, weil er den Stifterwillen verletzt sah: Er befürchtete, das Areal werde abverkauft – zumal das ebenfalls gestiftete Maria-Theresien-Schlössel im 19. Bezirk zur Schule umfunktioniert

worden war. Eine Historikerkommission der Stadt sah 2021 aber keine groben Versäumnisse. Einzig fehlende Gedenktafeln sollten für den Rothschild-Stifter angebracht werden.