Gesuchter mit Messer und gefälschtem Führerschein festgenommen

Obwohl in der Wiener City alles im Zeichen des Terroranschlags vom Montag steht, gingen die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) am Dienstagabend dort auf Streife. Dabei ging ihnen ein 29 Jahre alter Georgier ins Netz gegen den der Verdacht in mehreren Angelegenheiten besteht: Es war eine Aufenthaltsermittlung wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels und des Widerstands gegen die Staatsgewalt aufrecht, sowie ein Festnahmeauftrag nach dem Fremdenrecht.

Der Mann wurde festgenommen und durchsucht. Dabei konnten ein Messer und ein gefälschter griechischer Führerschein sichergestellt werden.

