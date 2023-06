Gestohlene E-Scooter und Bikes verkauft: Mutmaßlicher Hehler festgenommen

Beamte des Landeskriminalamtes Wien, konnten nach intensiven Ermittlungen einen Erfolg verzeichnen: Ein 42-jähriger Mann mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wurde am Dienstagnachmittag in Wien festgenommen. Er steht im Verdacht mindestens dreizehn E-Scooter und E-Bikes entweder selbst gestohlen bzw. das Diebesgut übernommen und weiterverkauft zu haben.

Im Zuge der Hausdurchsuchung, die der Festnahme folgte, wurden auch gestohlene E-Scooter in der Wohnung des Tatverdächtigen sichergestellt. Nach seiner Einvernahme in der er sich teilgeständig zeigte, wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten dauern an.

