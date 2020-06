Gemüsehändler bei Großeinkauf beraubt

Ein Gemüsehändler, der im Großgrünmarkt frische Ware einkaufen wollte, ist Freitagfrüh in Wien-Liesing niedergeschlagen und verletzt worden. Die Angreifer raubten ihrem Opfer 8000 Euro und ergriffen die Flucht. Der Mann wurde in ein Spital gebracht.

Eine verängstigte Frau hatte um 3.40 Uhr die Polizei per Telefon über den Überfall auf ihren Mann informiert. Der 41-Jährige hatte zuvor die Wohnung verlassen und sich zu seinem Lieferwagen in der Dirmhirngasse begeben. Dort wurde er ohne Vorwarnung von mehreren Angreifern von hinten attackiert und niedergeschlagen. Dabei erlitt der Gemüsehändler schwere Prellungen sowie einen Nasenbeinbruch.