Geflüchteter Patient stahl Taxler das Auto

Ein kurioser Taxi-Diebstahl beschäftigt die Exekutive. Dienstag um 23.30 Uhr blieb ein 54-jähriger Taxi-Chauffeur in der Stuwergasse in Wien-Leopoldstadt in zweiter Spur stehen. Gerade als seine Lebensgefährtin in das Fahrzeug einsteigen wollte, kam der Serbe Zoran P. (38) auf den, zu diesem Zeitpunkt ausgestiegenen Taxler zu, und zeigte ihm einen Zettel. Wahrscheinlich stand eine Adresse darauf.

Während sich der Taxifahrer seiner Freundin zuwandte sprang der Serbe – er spricht laut Polizei kein Wort Deutsch – in den Mercedes und raste davon. Nach Aussagen des bestohlenen Chauffeurs soll der Mann ein Spitals-Band auf dem Armgelenk getragen haben. Nach langer Recherche wurde klar, dass der Autodieb aus dem Wilhelminen-Spital geflüchtet war. Er dürfte psychisch krank sein, denn der Amtsarzt fand keinerlei äußerliche Verletzungen.

Der Serbe wurde noch in der Nacht, auf der Tangente festgenommen. Er stand mit dem Mercedes in einer Parkbucht, nahe der Abfahrt Simmering. Ein Taxi-Kollege bemerkte den mittlerweile beschädigten Wagen und meldete den Standort der Polizei. Der Täter saß wortlos im Auto.