Gastronomen in Wien tischen zur EU-Wahl spezielle Speisen auf

Linguine-Europa, Europa-Schinkenplatte und Europa Aperitivo – auf der einen oder anderen Speise- oder Getränkekarte wird von 20. bis 26. Mai einiges davon zu lesen sein.

Denn im Zuge der EU-Wahl haben 11 Wiener Gastronomen beschlossen, die Wahlbeteiligung zu unterstützen: Eigens dafür kreierte Speisen und Getränke sollen Wähler motivieren, den Weg zur Wahlurne auf sich zu nehmen.

Wähler motivieren

„Wir wollen mit dieser Aktion die Menschen aufrufen, am 26. Mai zu wählen. Eine Wahlbeteiligung von unter 45 Prozent ist einfach zu wenig“, sagt Initiatorin Valeria Foglar-Deinhardstein. Sie spricht damit das geringe Interesse an der vergangenen EU-Wahl im Jahr 2014 an – die Beteiligung lag in Österreich bei etwa 45 Prozent.