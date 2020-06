Gasanschlag in Wohnhaus?

Großes Glück hatten am Dienstag die Bewohner eines Wohnhauses in der Prochstraße in Wien-Penzing. Bewohner bemerkten gegen 20 Uhr den Geruch von Gas im Stiegenhaus und verhinderten dadurch vermutlich Schlimmes. Gemeinsam mit der Feuerwehr und den Wiener Gaswerken stellte die Polizei später fest, dass der Geruch aus einer Wohnung im Keller stammt. Da der Mieter nicht anwesend war, wurde die Türe durch die Feuerwehr geöffnet.

In der Wohnung fand man schließlich eine Gastherme, an welcher laut Polizei offensichtlich hantiert wurde. Ein Ventil war zusätzlich geöffnet, wodurch das Gas ausströmte. Ermittler der Tatortgruppe sicherten am Mittwoch Spuren. Derzeit wird wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung ermittelt. Wer der Wohnungsbesitzer ist, gab die Polizei zunächst nicht bekannt.