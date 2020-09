Gas und Bremse verwechselt: Lenker schiebt anderes Auto in Auslage

Glimpflich ging ein Unfall am Sonntagmittag in Wien-Favoriten aus. Laut ersten Erhebungen der Polizei war ein 18-jähriger Führerschein-Neuling in der Leibnitzgasse unterwegs, als er das Gas- und das Bremspedal verwechselt haben dürfte. Der junge Mann verlor daraufhin die Kontrolle über sein Auto und touchierte einen parkenden Pkw.

Durch die Wucht des Aufprall wurde das parkende Auto über den Gehsteig in die Auslagenscheibe eines Textilgeschäfts geschoben. Glücklicherweise befand sich gerade kein Fußgänger auf dem Gehsteig. Auch der 18-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt.