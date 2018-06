Fünf Tiere gerettet: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Zu einem unüblichen Einsatz rückte die Berufsfeuerwehr Wien am Sonntag aus. In Liesing lag ein wenige Wochen alter, geschwächter Fuchs im Innenhof eines Hauses. Wie er dorthin kam, ist unklar. Die Feuerwehrleute fingen das Tier ein und hoben es vorsichtig in eine Aluminiumkiste. Sie übergaben es an die Veterinärmedizinische Universität.