Fünf-Sterne-Taxis oder eine App: Experten arbeiten an Neuerungen

Im Laufe des Gesprächsgipfels hätten sich laut Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien (WKW), „zwei Handlungssäulen“ herauskristallisiert:

Die erste betreffe die rechtliche Situation. „Es geht um die Frage, wie faire Bedingungen für alle geschaffen werden können. Das wird wohl in Richtung Einheitsgewerbe gehen. (Aktuell gibt es unterschiedliche Regeln für Taxi und Mietwagen, Anm.) Die zweite Säule drehe sich um die Qualität. „Wir müssen überlegen, welche Maßnahmen wir brauchen, um fit für die Zukunft zu sein.“ So werde zum Beispiel bereits an einer allgemeinen Taxi-App gearbeitet.

Auch der Preis war Gesprächsthema. „Wir müssen an der Bewusstseinsbildung der Kunden arbeiten“, sagt Sertic. „Alle kaufen Fairtrade. Aber dass Uber seine Fahrer nicht fair bezahlt, ist vielen egal“, meint Sertic.

Außerdem wolle man sich aus anderen Branchen, etwa der Hotellerie, inspirieren lassen. „Wir wissen zum Beispiel, dass einem Fünf-Sterne-Gast der Preis nicht so wichtig ist – wenn dafür Topqualität geboten wird“, sagt Sertic. Ein erster Schritt in Richtung qualitätvolleres Service sieht der Spartenobmann darin, Gästen die Türe zu öffnen, sie freundlich zu begrüßen, das Auto in tadellosem Zustand zu halten.

Um die genauen Details zu erarbeiten, wurden am Mittwoch Expertengruppen gebildet. Schon im Herbst könnten erste Ergebnisse präsentiert werden.

Ein Vertreter von Uber war bei dem Gipfel übrigens nicht anwesend. Es gebe keinen Ansprechpartner in Österreich, meinte Ernst Pollack, Geschäftsführer der Sparte Transport und Verkehr der WKW.

Indes läuft am Handelsgericht weiter die Klage von 40100 gegen Uber. Auch die Wirtschaftskammer bereitet eine Klage vor.