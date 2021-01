Fressen nach Maß: So wollen Wiener am Hundefuttermarkt punkten

Die Nachfrage spreche für sich. Nach einem halben Jahr habe man rund 100 Kunden. Erst vor wenigen Tagen habe Helmut Pechlaner, vormaliger Direktor des Tiergarten Schönbrunn, die nächste Ration für seine Hündin Banny geholt. Sie habe nun keine Blähungen mehr.

Durch fettarme Ernährung könne „CanisBowl“ auch beim Abnehmen helfen. Und das ist wichtig, weil 40 Prozent der Hunde und Katzen in den Industrieländern Mitteleuropas laut Experten zu dick sind.

Nicht nur Futterproduzenten nehmen sich übrigens dem Hundehüftspeck an: Die oberösterreichische Firma Tractive ortet Haustiere per GPS. Seit Kurzem bietet sie einen neuen Service an: Ein Aktivitätstracking für Hunde und Katzen.