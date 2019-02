Fremdenpolizei zerkratzt Foto und macht Künstlerin zur Illegalen

Eigentlich hatte die türkische Künstlerin Dilruba Balak für den Zeitraum von 16. November 2018 bis 16. November 2019 ein Visum, das sie zu je 90-tägigen Aufenthalten im Schengenraum und somit auch in Österreich berechtigte. Grund ihrer Reise war eine türkisch-holländische Videoinstallation. Doch ihre Visum ist nun ungültig. Denn wie Der Standard berichtet, soll die Wiener Abteilung Fremdenpolizei und Anhaltevollzug den Visacode und das Foto Anfang des Jahres übermalt haben. Der Kommentar des Beamten: "Deal with it".

"Heutzutage ist jeder ein Künstler"

Balak war mit ihrer Anwältin zum Termin am 2. Jänner gekommen, die Befragung wurde auf Englisch geführt. "Heutzutage ist jeder ein Künstler", soll ein Fremdenpolizist zu ihr gesagt haben. Danach musste sie eine Stunde warten, anschließend soll der Beamte den Kuli gezückt und das Visum zerstört haben.

Einem Schreiben des Istanbuler Art Projects, das das Videoprojekt bestätigte, schenkte die Behörde anscheinend Glauben.

Dilruba Balak konnte also nicht nach Amsterdam reisen, sie ist nach Istanbul zurückgekehrt und will von dort aus das Visum neu beantragen.