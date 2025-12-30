Frau bei U-Bahn-Station zu Boden geschlagen und ausgeraubt

Wegen eines versuchten Raubes ist am Montagabend ein Pärchen in Wien festgenommen worden. Die beiden sollen im Bereich der U6-Station Gumpendorfer Straße in Mariahilf auf eine Frau losgegangen sein.

Die 40-Jährige wurde zu Boden geschlagen, anschließend wurde ihre Tasche durchsucht. Weil sie keine Wertgegenstände bei sich hatte, trat das Duo ohne Beute die Flucht an, wie die Polizei am Dienstag berichtete.