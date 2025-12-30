Frau bei U-Bahn-Station zu Boden geschlagen und ausgeraubt
Wegen eines versuchten Raubes ist am Montagabend ein Pärchen in Wien festgenommen worden. Die beiden sollen im Bereich der U6-Station Gumpendorfer Straße in Mariahilf auf eine Frau losgegangen sein.
Die 40-Jährige wurde zu Boden geschlagen, anschließend wurde ihre Tasche durchsucht. Weil sie keine Wertgegenstände bei sich hatte, trat das Duo ohne Beute die Flucht an, wie die Polizei am Dienstag berichtete.
Opfer stellte das Paar
Die 40-Jährige rannte den beiden nach. Beim Gumpendorfer Gürtel stellte sie das Duo zur Rede. Durch die lautstarke Auseinandersetzung wurden zufällig anwesende Polizisten aufmerksam und trennten die Streitenden.
Die Verdächtigen - eine 40-Jährige aus Bosnien-Herzegowina und ein 25-Jähriger aus Syrien - wurden festgenommen. Die Überfallene erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.
