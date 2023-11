Frau in Wien mit Tageslosung auf dem Weg zur Bank beraubt

Eine 33-jährige Frau, die am vergangenen Freitagabend in Wien-Donaustadt die Tageslosung zur Bank bringen wollte, ist auf dem Weg dorthin Opfer eines Raubüberfalles geworden. Auf der Straße bedrohte sie ein zunächst unbekannter Mann mit einer Schusswaffe und forderte die Tageslosung, bevor er mit der Beute in vierstelliger Höhe flüchtete. Lange konnte sich der Täter des geraubten Geldes aber nicht erfreuen. Am Montag nahm ihn die Polizei fest, ebenso seine Schwester.