Frau soll Lebensgefährten und Taxifahrer bedroht haben

Eine Taxifahrt in Wien-Donaustadt eskalierte in der Nacht auf Mittwoch. Eine 40-Jährige befand sich mit ihren beiden Kindern (2 und 5 Jahre alt) und ihrem Lebensgefährten in einem Taxi, als sie plötzlich den Taxifahrer und ihren Lebensgefährten mit einem Messer bedroht haben soll. Der Grund dafür ist unklar.

Als die Polizisten eintrafen, stellten sie fest, dass der 38-jährige Lebensfährte eine Stichverletzung am Oberarm hatte. Doch keiner der Anwesenden, einschließlich dem 38-Jährigen, wollte sagen, woher sie stammte. Der Mann wurde in ein Spital gebracht und dort ambulant versorgt.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Sie bestreitet die Vorwürfe. Der Lebensgefährte schweigt.

Die Verdächtige befindet sich in polizeilicher Anhaltung.

