Frau schrie lauthals Passanten an und trat einen Polizisten

Am Mittwochnachmittag riefen Bewohner eines Wohnhauses in der Sandleitengasse in Ottakring die Polizei, weil eine Frau im Innenhof lauthals schrie. Die 32-Jährige soll offenbar grundlos Passanten ins Gesicht gebrüllt haben. Als sie die Beamten sah, griff sie nach einer Schutzweste und versuchte den Polizisten an sich heranzuziehen.

Bei der Festnahme wehrte sie sich dann und trat einen Beamten gegen das Schienbein. Die Frau wurde festgenommen.