Frau in Wien vom Ehemann bedroht und geschlagen

Eine 41-Jährige soll in der Nacht auf Freitag in Wien-Leopoldstadt von ihrem Ehemann mit dem Umbringen bedroht und geschlagen worden sein, weshalb sie mit entsprechenden Gesichtsverletzungen zu Nachbarn flüchtete. Der 46-Jährige war mit 2,7 Promille nicht unerheblich alkoholisiert. Er wurde vorläufig festgenommen, außerdem wurden Anzeigen erstattet und ein Betretungs- bzw. Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, so die Polizei.