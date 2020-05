Frau griff Polizisten in Penzing mit Holzlatte an

Am Mittwochabend lief eine Frau auf Gleisen in der Nähe der Hauptstraße in Wien-Penzing herum. Sie gefährdete damit sich selbst und den Zugverkehr, deshalb rief der Betreuer der psychisch kranken Frau die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, soll die 21-Jährige laut Polizei eine zugespitzte, etwa einen Meter lange Holzlatte genommen und versucht haben, die Polizisten damit zu attackieren. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, die Frau wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Feuerwehr oder Rettung mit dem täglichen KURIER-Newsletter: