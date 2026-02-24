Alkoholisierungen ab vier Promille gelten als lebensgefährlich . Die Frau war aber mitnichten betäubt: Sie randalierte im Stiegenhaus eines Wohngebäudes, weil ihr Lebensgefährte sie nicht in die Wohnung ließ.

Eine 40-jährige Frau hat am Montagabend im Vollrausch in Wien-Liesing Polizisten geschlagen, beschimpft und mit dem Umbringen bedroht. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich hatte sie eine Wodkaflasche in der Hand und wies bei einem Alkovortest 3,94 Promille auf.

"Dich bring ich auch noch um"

Anrainer alarmierten gegen 18.30 Uhr die Polizei. Die Uniformierten sahen bei ihrem Eintreffen die Frau, wie sie fortwährend auf die Wohnungstür eintrat und -schlug. Dabei stieß sie lautstark Flüche aus. Als sie die Beamtinnen und Beamten sah, richtete sich ihr Zorn auf die Gesetzeshütenden, wobei sie zunächst das Äußere der Beamten kommentierte.

Beruhigen konnten die Polizistinnen und Polizisten die Frau nicht, daher nahmen sie sie fest. Die 40-Jährige leistete heftigen Widerstand, versuchte die Beamten zu treten und schlug einem Polizisten ins Gesicht.

Eine Beamtin bedrohte sie, nachdem sie schon Handschellen angelegt hatte: "Dich bring ich auch noch um", sagte sie. Die Betrunkene wurde einem Amtsarzt vorgeführt.