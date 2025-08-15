FPÖ fordert mehr Polizeipräsenz in Wiener Bädern

Am Donnerstag wollten laut Polizei zwei Jugendliche den Eintrittspreis für ein Schwimmbad nicht zahlen. Nachdem sie erwischt worden waren, soll einer von ihnen einen zugezogenen Sicherheitsdienstmitarbeiter (55) mit dem Umbringen bedroht haben.

Nachdem der Polizeinotruf betätigt worden waren, konnten Beamte der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße die beiden Jugendlichen anhalten. Der mutmaßliche Täter, ein 14-jähriger syrischer Staatsangehöriger, wurde vorläufig festgenommen und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Bei ihm wurden keine gefährlichen Gegenstände gefunden.