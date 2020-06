Fluglärm steht im Zentrum der nächsten KURIER Stadtgespräche

Diskutieren Sie mit uns am 8. August ab 18 Uhr im Gasthaus Koci (23., Draschestraße 81). Wir begrüßen Julian Jäger, Vorstand des Wiener Flughafens, und Viktor Horak von der Liesinger Bürgerinitiative gegen Fluglärm am Podium. Die Experten Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner an der MedUni Wien, und Christian Woborsky von der AustroControl nehmen ebenfalls am Gespräch teil. Die Moderation wird Martina Salomon, stv. KURIER Chefredakteurin, übernehmen.

Eine ausführliche Berichterstattung zum Fluglärm-Stadtgespräch finden Sie selbstverständlich in Ihrem KURIER und auf KURIER.at.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Datum: Mittwoch, 8. August 2012

Zeit: 18:00 – 20:00 Uhr

Ort: Gasthaus Koci, Draschestraße 81, 1230 Wien