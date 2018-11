Flughafen Wien nicht gesperrt: Irrtümliche Warnung

Aufgrund eines laufenden Polizeieinsatzes im Terminalbereich Pier Ost ist der gesamte Flugbetrieb am Flughafen Wien derzeit eingestellt. Das teilte der Wiener Flughafen am Donnerstagvormittag via offizieller Internetseite mit. Offenbar handelte es sich um einen Fehlalarm.

Der Grund für den Polizeieinsatz wurde in dem Text nicht genannt. Der gesamte Terminalbereich wurde demnach evakuiert. Alle Zufahrten zum Flughafen Wien sowie die Bahnverbindung wären gesperrt. Personen, die sich am Standort aufhalten, wurden gebeten, den Anweisungen der Polizei Folge zu leisten.

Laut einem Flughafensprecher gibt es derzeit aber einen völlig normal laufenden Betrieb. Es wird gerade nachgeforscht, wie die falsche Warnung ins Internet gelangen konnte. Es handelt sich aber offensichtlich um einen Fehlalarm.