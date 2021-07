Flughafen: Widerstand gegen dritte Piste

Bis 24. August läuft für die Gegner die Frist, um gegen den Bescheid zu berufen. Für Alfred Höllrigl von der "ARGE gegen Fluglärm" ist das eine kurze Zeitspanne, "überhaupt weil es in der Sommerzeit liegt". Er geht genauso wie Werner Herbert aus dem niederösterreichischen Enzersdorf an der Fischa davon aus, "dass die Behörde Gegner bewusst benachteiligt". Beide werden Teile ihres Urlaubs damit verbringen, den vermutlich Hunderte Seiten dicken Akt zu studieren.

Als Hauptstreitpunkt gelten die künftigen Flugrouten, die die Lärmbelastungen verschieben werden. Sprich: Bisher ruhige Zonen könnten ab Inbetriebnahme plötzlich durch startende und landende Jets beeinträchtigt werden. "Da wird es noch zu hitzigen Diskussionen kommen", glaubt Herbert. Dass die künftigen Flugrouten nicht Teil des UVP-Verfahrens waren, stößt den Initiativen sauer auf. " Lärm ist und bleibt der Knackpunkt in der Debatte um die dritte Piste."

In der kleinen Gemeinde Rauchenwarth, die direkt an das Flughafengelände grenzt, verfolgt man dieser Tage die Entwicklungen sehr genau. "Für uns ist der Bodenlärm der entscheidende Faktor", schildert Bürgermeister Ernst Schüller. "Wartende Jets lassen in regelmäßigen Abständen die Turbinen aufheulen." Ähnlich wie bei Johann Hinteregger sollen Mess-Stationen die Lärmbeeinträchtigung aufzeichnen. "Wir wollen keine errechneten Werte, sondern die Realität", so Schüller. Eines betonen die Initiativen unisono: "Erst wenn wir den Bescheid in Händen halten, können wir konkret dagegen vorgehen."