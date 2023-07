Flüssige Beute: Essenslieferant am Keplerplatz ausgeraubt

Ein Essenzusteller war am Montag kurz vor Mitternacht mit seinem Lieferfahrrad am Keplerplatz in Favoriten unterwegs, als er von drei Männern gestoppt wurde. Diese sollen dann sofort begonnen haben, auf den Lieferanten einzuschlagen, außerdem raubten sie den Mann offenbar aus.

Abgesehen hatten sie es dabei aber nicht auf dessen Bargeld oder sein Smartphone, sondern auf den Inhalt seiner Liefertasche. Die Verdächtigen kamen mit ihrer Beute allerdings nicht sehr weit. Polizisten der Bereitschaftseinheit konnten zwei der Beschuldigten anhalten.