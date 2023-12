Toter auf Gehsteig in Floridsdorf: Mann stürzte aus "großer Höhe"

Ein 33-Jähriger wurde am 21. Dezember auf einem Gehsteig in der Fultonstraße in Floridsdorf nächst der Donaufelder Straße tot entdeckt, ein Passant hatte ihm gefunden.

➤ Mehr lesen: 33-Jähriger lag tot auf Straße in Wien

Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen wegen eines "bedenklichen Todesfalls" aufgenommen. Am Samstag gab die Landespolizeidirektion Wien bekannt, dass kein Fremdverschulden vorliege.