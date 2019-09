Flieger von Billiglinie Level musste nach Wien zurückkehren

Eine Maschine der Billigfluglinie Level hat am Mittwoch kurz nach dem Start von Wien nach Palma de Mallorca umkehren müssen. Wie "Austrian Wings" und "The Aviation Herald" berichteten, entschloss sich die Crew zur Rückkehr wegen eines "ungewöhnlichen Geruchs" an Bord.

Der Airbus flog erst wenige Minuten, als es zu dem Vorfall kam. Nach etwa 40 Minuten landete der Flieger wieder in Wien. Der Flug wurde am Donnerstag nachgeholt.