Finanzpolizei mit Aktion scharf gegen Taxi und Uber

Taxi- und Mietwagenfahrer stehen aktuell auch im Fokus der Behörden: Beamte der Wiener Finanzpolizei und des Polizeikommissariats Schwechat haben am Montag zwischen 18 und 22 Uhr Taxis und Mietwagen (Stichwort: Uber) am Flughafen Wien kontrolliert. Im Fokus der Finanzpolizei stand etwaiges Lohn- und Sozialdumping, sowie die Einhaltung der Registrierkassenpflicht. In beiden Fällen wurden Verstöße festgestellt. Die Schwechater Polizisten kontrollierten die Einhaltung des Kraftfahrgesetzes – und stellten zahlreiche Verstöße gegen die Gurtenpflicht fest.