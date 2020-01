Festnahme nach versuchter Schutzgelderpressung in Wien

Ein 18-jähriger Österreicher wird verdächtigt, einen Bekannten am Montagabend in der Zeillergasse in Wien-Hernals mit einer Softgun auf offener Straße bedroht und von ihm Bargeld verlangt zu haben. Da das Opfer kein Geld bei sich hatte, raubte ihm der Tatverdächtige ein Klappmesser und verlangte eine wöchentliche Zahlung von 20 Euro - andernfalls werde er ihm etwas antun.

Das Opfer erstattete umgehend Anzeige auf einer Polizeiinspektion. Der 18-Jährige wurde in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen, die Softgun sichergestellt. Gegen den Mann besteht bereits ein Waffenverbot. Er wird derzeit einvernommen.