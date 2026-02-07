Festnahme nach Raub an Jugendlichen in Wiener Skaterpark
Zwei 17-Jährige verprügelten 15-Jährigen schwer und beraubten ihn. Sie wurden in Wien-Meidling festgenommen.
Zwei 17-Jährige sind in der Nacht auf Samstag in Wien-Meidling wegen des Verdachts des Raubes festgenommen worden. Die Burschen sollen einen 15-Jährigen in einem Skaterpark in der Dunklergasse überfallen und dessen Umhängetasche geraubt haben.
Das Duo aus Rumänien und der Republik Moldau attackierte den Jugendlichen mit Faustschlägen. Sie wurden wenig später im Bereich der U-Bahnstation Längenfeldgasse festgenommen, so die Polizei.
Die Umhängetasche wurde später in einer nahe gelegenen Garageneinfahrt gefunden und dem 15-Jährigen wieder zurückgegeben. Der Bursche musste mit Verletzungen von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt werden.
Kommentare