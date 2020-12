Festnahme: Drogen in Corona-Quarantäneeinrichtung gefunden

Das Sicherheitspersonal einer Einrichtung, in der Corona-positive Unterstandslose ihre Quarantäne verbringen können, fand am Sonntagnachmittag bei einem Mann eine geringe Menge Drogen. Die Securitys riefen die Polizei zu dem Heim in Favoriten. Zwei Teams der Bereitschaftseinheit, die mit Schutzanzügen ausgestattet sind, rückten an.

Die Beamten stellten fest, dass gegen den Mann bereits eine Festnahmeanordnung bestand. Dem 37-jährigen Österreicher wird vorgeworfen, illegale Pornografie heruntergeladen zu haben. Die Kompetenzteams der Bereitschaftseinheit nahmen den Covid-Positiven fest und brachten ihn in eine Justizanstalt.

