Festnahme: 18-Jähriger bedrohte betrunken Polizisten

Grölend ging ein junger Mann am Donnerstag um 1 Uhr nachts an Polizisten in der Praterstraße vorbei, die gerade einen Sachverhalt wegen des Verdachts der Körperverletzung zwischen einem Taxilenker und einem Fahrgast aufnahmen. Der 18-jährige Österreicher begann plötzlich grundlos die Beamten zu beschimpfen.

Als die Polizisten die Identität des Mannes feststellen wollten, bedrohte er sie. Daraufhin wurde vorübergehend festgenommen. Ein Alkotest ergab rund 1,8 Promille.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter