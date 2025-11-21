Nach Fernwärme-Gebrechen in Wien: Alle Haushalte wieder versorgt

Es könne allerdings noch dauern, bis in allen Haushalten wieder die volle Heizleistung zur Verfügung steht. Zwischenzeitlich waren 25.000 Haushalte betroffen gewesen.

Nach dem Gebrechen bei einer Fernwärmeleitung in Wien-Simmering sind am Freitag wieder alle Haushalte mit Fernwärme versorgt gewesen. Die Reparaturarbeiten wurden abgeschlossen, berichteten die Wiener Netze in einer Aussendung am Freitag.

Bereich der Kaiser-Ebersdorfer Straße betroffen

Zu dem Gebrechen an einer unterirdischen Fernwärmeleitung war es in der Nacht auf Mittwoch im Bereich der Kaiser-Ebersdorfer Straße gekommen. Die Einsatzteams der Wiener Netze schlossen die Reparaturarbeiten in der vergangenen Nacht ab. Bereits im Laufe des Donnerstags konnte die Fernwärmeversorgung von 80 Prozent der Kundinnen und Kunden sukzessive über Umleitungen im Netz hochgefahren werden. Seit der erfolgreichen Schadensbehebung um 5.00 Uhr geht die Versorgung nach und nach wieder in den Vollbetrieb für alle Haushalte im betroffenen Gebiet über.

Bei Fernwärme werden große Mengen an Wasser in einem weitläufigen System erhitzt. Es kann also dauern, bis in jedem einzelnen Haushalt die volle Heizleistung wieder zur Verfügung steht.