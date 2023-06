Fast 50 Drogenlenker in einer Nacht in Wien erwischt

Die Wiener Verkehrspolizei fĂŒhrte von Mittwochabend bis in die Morgenstunden des Donnerstags eine Schwerpunktkontrolle durch, bei der man es vor allem auf Drogenlenker abgesehen hatte. Laut Polizei konnten allein in Meidling 35 Autofahrer aus dem Verkehr gezogen werden, die unter Suchtmitteleinfluss standen. In anderen Bezirken waren es insgesamt 15 Suchtmittellenker, die aufgehalten wurden.

Außerdem wurden bei der Aktion auch hunderte Alkotest durchgefĂŒhrt.

