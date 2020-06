Falsche Polizisten tricksten 81-Jährige aus

Am Montag kam es erneut zu einem Betrugsfall in Wien, bei dem sich unbekannte Täter als Polizisten ausgaben. Zwei Männer verwendeten den hierzu üblichen Modus: Während ein Täter eine betagte 81-Jährige am Telefon manipulierte und ablenkte, kam der Komplize zu ihr, zeigte einen gefälschten Polizeiausweis und betrat die Wohnung.

Unter einem Vorwand nahm der Mann verschiedene Schmuckgegenstände an sich und verschwand danach. Die Schadenssumme liegt im fünfstelligen Bereich.

Polizei warnt

In den vergangenen Monaten kam es immer häufiger zu solchen Vorfällen. Die Kriminalprävention der Wiener Polizei warnt seit längerer Zeit vor diesem Betrugsmodus. Die Täter konzentrieren sich hierbei gezielt und ausschließlich auf betagte Personen als Opfer.

Die Polizei ersucht deshalb vor allem die jüngeren Generationen, potenzielle Opfer im Familien- und Bekanntenkreis zu informieren.