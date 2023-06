Falsche Anschuldigungen: Ehemaliger Polizist in Wien verurteilt

Der 29-jährige Beamte vermerkte jedoch später in seinem Bericht, dass er von dem Mann mit der Pistole bedroht wurde und dass er nach ihm getreten habe, weshalb der 31-Jährige kurzfristig in Haft genommen wurde. "Mir wurde nicht gesagt, um was es geht", sagte der Mann nun als Zeuge vor dem Schöffengericht (Vorsitz: Wolfgang Etl). Am nächsten Tag rief er einen Anwalt an und er wurde nach einer Anzeige wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt und wegen versuchter schwerer Körperverletzung auf freien Fuß gesetzt. "Ich hab' eine Woche nicht schlafen können, weil ich wusste, dass es nicht stimmt", sagte der 31-Jährige.

Videomaterial einer Autowerkstatt

Dann ging er zurück zum Ort der Festnahme und suchte die Häuser ab, ob es dort vielleicht Überwachungskameras gibt. Fündig wurde er in einer Autowerkstatt, die die Einfahrt überwacht. "Ohne dieses Video weiß ich nicht, was passiert wäre", sagte der Mann. Bei seinem Prozess ließ er das Video durch seinen Anwalt vorlegen, denn auch vor Gericht blieb der Polizist im Zeugenstand bei seiner bisher getätigten Aussage. Als das Video abgespielt wurde, wo zu sehen ist, wie der 31-Jährige die Waffe aus dem Fenster warf und mit erhobenen Händen zu den Polizisten ging, wollte der EGS-Beamte keine Aussage mehr machen. Der 31-Jährige wurde daraufhin freigesprochen und Ermittlungen gegen den Polizisten eröffnet.