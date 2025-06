Fahrradkontrolle eskalierte: Zwei verletzte Polizisten

Bei einem Verkehrsschwerpunkt in Wien-Hernals wurden am Dienstagabend zwei deutsche Staatsbürgerinnen festgenommen. Laut Polizeibericht kontrollierten Beamte des uniformierten Fahrraddienstes am 18. Juni gegen 22.15 Uhr am Hernalser Gürtel eine 31-jährige Radfahrerin, deren Fahrrad nicht ordnungsgemäß beleuchtet war. Bei der Frau wurde eine Alkoholisierung von 0,64 Promille festgestellt.

Ihr wird vorgeworfen, sich unkooperativ verhalten und die Beamten beschimpft zu haben. Als sie sich trotz mehrfacher Abmahnung nicht beruhigte und sich weigerte, sich auszuweisen, sprachen die Beamten ihre Festnahme aus.