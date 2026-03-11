Fahrradfahrer in Wien ausgeraubt: Zwei Verdächtige gefasst

In den Abendstunden des 9. März 2026 kam es an der Spittelauer Lände in Wien-Alsergrund zu einem Raubüberfall auf einen Fahrradfahrer. Laut Polizeibericht soll ein Mann den 27-jährigen Radfahrer beim Vorbeifahren vom Fahrrad gestoßen haben. Anschließend soll das Opfer von diesem sowie zwei weiteren Begleitern geschlagen und seiner Geldbörse mit rund 300 Euro Bargeld beraubt worden sein. Nach der Tat flüchteten die mutmaßlichen Täter vom Tatort.

Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Das Opfer verständigte unmittelbar nach dem Vorfall den Polizeinotruf. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte einen der Tatverdächtigen, einen 22-jährigen österreichischen Staatsbürger, unweit des Tatortes vor einem Lokal stellen. Der Mann leistete kurzzeitig Widerstand, konnte jedoch festgenommen werden. Ein weiterer mutmaßlicher Täter, ein 27-jähriger Mann aus der Russischen Föderation, wurde auf der Toilette desselben Lokals entdeckt, wo er sich versteckt hielt. Auch er wurde von den Einsatzkräften festgenommen.

Ermittlungen dauern an

Nach dem dritten mutmaßlichen Täter wird derzeit noch gefahndet. Die geraubte Geldbörse mit dem Bargeld konnte bislang nicht sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen und der Rolle der einzelnen Tatverdächtigen dauern an. Die beiden festgenommenen Männer müssen sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubes verantworten.